Постпредство РФ при ООН выразило соболезнования в связи с трагедией в Кран-Монтане

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Динара Хаирова
Постоянное представительство России при ООН выразило соболезнования в связи с пожаром на швейцарском курорте.

Дипломаты постоянного представительства РФ при ООН в Женеве выразили соболезнования в связи с трагедией на курорте Кран-Монтана, унесшей десятки жизней.

"В постпредстве России при Отделении ООН в Женеве с прискорбием восприняли сообщение о трагедии, произошедшей в Кран-Монтана, кантон Вале… Соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим"

– заявление

Пожар случился 1 января в баре Le Constellation на швейцарском курорте, погибли около 40 человек, в списке пострадавших свыше 100 человек, около 20 из них получили ожоги 60% тела.

