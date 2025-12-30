Постпредство РФ при ООН выразило соболезнования в связи с трагедией в Кран-Монтане

Постоянное представительство России при ООН выразило соболезнования в связи с пожаром на швейцарском курорте.
Дипломаты постоянного представительства РФ при ООН в Женеве выразили соболезнования в связи с трагедией на курорте Кран-Монтана, унесшей десятки жизней.
"В постпредстве России при Отделении ООН в Женеве с прискорбием восприняли сообщение о трагедии, произошедшей в Кран-Монтана, кантон Вале… Соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим"
– заявление
Пожар случился 1 января в баре Le Constellation на швейцарском курорте, погибли около 40 человек, в списке пострадавших свыше 100 человек, около 20 из них получили ожоги 60% тела.