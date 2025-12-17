Вестник Кавказа

Рицинский нацпарк закрыт из-за лавин

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Попасть в Рицинский национальный парк сейчас и в ближайшее время будет невозможно из-за лавин – они сошли на дорогу, ведущую к знаменитому озеру Рица.

Национальный парк у озера Рица – жемчужины Абхазии – временно закрыт для посещения из-за схода снежных лавин, рассказал его главный лесничий Тенгиз Джергения.

По его словам, снежные ЧП случились на двух участках – на 22-м и 24-м километрах дороги, пишет Sputnik.

Джергения добавил, что в данный момент специалисты расчищают снег, а также убирают поваленные деревья.

