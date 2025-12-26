Вестник Кавказа

Израиль нанес удар по военному тренировочному лагерю "Хезболла" в Ливане

Карта Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько объектов инфраструктуры Хезболла" на юге Ливана были атакованы Израилем, в том числе тренировочный лагерь "Радван" и склады с оружием.

Тренировочный лагерь спецназа движения "Хезболла" в Ливане подвергся атаке со стороны Израиля, информирует пресс-служба израильской армии обороны.

"ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах" в нескольких районах на юге Ливана. В частности, ЦАХАЛ атаковал тренировочный лагерь, используемый силами "Радван" для проведения учений и обучения террористов. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по военным сооружениям, которые использовались "Хезболлах" для хранения оружия"

– армия обороны Израиля

В сообщении ЦАХАЛ отмечается, что проведение движением "Хезболла" военных учений нарушает соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном, а также несет угрозу для Израиля.

