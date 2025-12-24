Вестник Кавказа

Израиль начал удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

израильский истребитель
© Фото: сайт ЦАХАЛ
В ЦАХАЛ подтвердили нанесение ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. Накануне в еврейском государстве сообщили об уничтожении в Ливане ключевого члена подразделения иранских сил "Кудс".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к ударам по объектам движения "Хезболла" в Ливане. Об этом сказано в сообщении, распространенном 26 декабря пресс-службой ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля начала наносить удары по террористическим объектам Хезболлы в Ливане"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Накануне Израиль объявил о ликвидации в Ливане ключевого члена оперативного подразделения иранских сил "Кудс". По данным еврейского государства, он занимался планированием и координацией террористических атак против страны с территории Сирии и Ливана.

Напомним, неделю назад в канцелярии президента Ливана сообщили, что третий раунд непрямых переговоров с Израилем должен состояться 7 января 2026 года.

