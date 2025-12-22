Израиль атаковал инфраструктуру "Хезболлы" в Ливане

Израильские военные ликвидировали группу военных объектов движения "Хезболла". Уничтоженная инфраструктура располагалась на юге Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ряд ударов по инфраструктуре движения "Хезболла" в южной части Ливана. Об этом информирует 24 декабря пресс-служба ЦАХАЛ.

Целью атаки стали пусковые установки террористов.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким пусковым установкам террористической организации "Хезболла" в нескольких районах южного Ливана"

– ЦАХАЛ

Согласно предварительной информации, в результате этих ударов были уничтожены военные объекты "Хезболлы" и дополнительная инфраструктура, из которой ранее действовали террористов.

В ЦАХАЛ указали на то, что наличие этих ракетных установок нарушает существующие договоренности между Израилем и Ливаном.

"Армия обороны Израиля будет продолжать операции по устранению любой угрозы, представляемой для еврейского государства, и предотвращению попыток восстановления террористической организации Хезболла"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Ранее сообщалось, что Израиль намерен провести крупномасштабную операцию против "Хезболлы" в Ливане.