ДТП в первый день 2026 года в Дагестане: ранены семеро

Автоавария со множеством раненых произошла в Карабудахкентском районе. Один из пострадавших – ребенок школьного возраста.

Авария, в которой пострадали несколько человек, случилась в первый день нового года в Дагестане, о дорожном инциденте рассказали в пресс-службе МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что сигнал о ЧП был получен по системе 112. ДТП случилось на трассе "Губден-Леваши", на участке перед населенным пунктом Гурбуки.

В инциденте участвовали "Приора" и "Газель" с пассажирами.

"В результате столкновения пострадали семь человек, из них один ребенок 2015 года рождения"

– МЧС

Жертв в результате ЧП нет.

В числе раненых – водитель "Приоры". Его отвезли в больницу. Пострадали пассажиры "Газели", после оказания помощи они были отправлены на амбулаторное лечение.