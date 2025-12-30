Саудовская Аравия нанесла серию ударов по сепаратистам в Йемене

Позиции сепаратистов на востоке Йемена подверглись атаке ВВС Саудовской Аравии. В общей сложности саудовские военные нанесли семь ударов.
Военно-воздушные силы Саудовской Аравии атаковали позиции сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) в восточной части Йемена. Об этом рассказал 2 января представитель ЮПС.
По данным агентства AFP, целью ударов стали позиции сепаратистов в провинции Хадрамаут.
"Саудовская Аравия нанесла семь ударов по нашему лагерю в Эль-Хаше, среди наших сил есть погибшие и раненые"
– представитель ЮПС
Факт нанесения ударов подтвердил также официальный представитель сил ЮПС Мухаммед ан-Накиб. При этом он подчеркнул, что бойцы совета ведут борьбу с террористами.
"Наши силы доблестно противостоят "Братьям-мусульманам" и "Аль-Каиде" (обе запрещены в РФ – прим. ред). Саудовская авиация не сломит нашу стойкость и не отдалит победу"
– представитель совета