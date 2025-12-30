Первая в 2026 году магнитная буря ждет Землю через сутки

Ученые предупредили, что первая ощутимая магнитная буря в наступившем году состоится на Земле уже следующей ночью, и она будет сильной.

Впервые в новом году ощутимая магнитная буря может обрушиться на Землю в ночь со 2 на 3 января, такое сообщение распространила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

В нем говорится, что накануне днем, в промежуток времени между 16:12 мск и 17:11 мск, на Солнце была зафиксирована довольно сильная вспышка уровня M7.1, она и спровоцирует бурю на Земле.

"Уровень бури прогнозируется до G2 (среднее событие). Около 30% составляет вероятность сильной бури от G3 и выше"

Как следует из прогностических карт, предварительный пик новой бури придется на примерно шесть часов утра 3 января, вероятность магнитной бури в субботу составляет около 90%.

В целом геомагнитная обстановка на новогодних праздниках, обещают ученые, будет спокойной.