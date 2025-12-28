Вестник Кавказа

В новогоднюю ночь Землю накроет магнитная буря

В ночь с 31 декабря на 1 января на Земле ожидается магнитная буря. Ее пик придется на 03.00-06.00 мск. Во многих регионах России можно будет наблюдать северное сияние.

Ученые прогнозируют магнитную бурю в новогоднюю ночь, ее уровень составит G1.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН уточнили, что ожидаемая буря не будет экстремальной, она продлится с полуночи до утра с пиком в предутренние часы – 03.00-06.00 мск.

На фоне магнитной бури увеличится вероятность северного сияния в праздничную ночь.

"Расчеты подтверждают возможность наблюдения ярких северных сияний над территорией страны непосредственно в новогоднюю ночь. Согласно моделям, на этот интервал времени приходится совпадение сразу двух факторов"

– Лаборатория солнечной астрономии

