Приметы и суеверия на Новый год 2026: на удачу, на деньги; верить или нет?

Новогодние приметы и суеверия - порождение эмоционального состояния, которое присуще людям накануне важного праздника. Есть те, которым уже сотни лет, а есть и те, которые появились совсем недавно. Какие приметы и суеверия на Новый год популярны в России и в мире, и стоит ли в них верить - рассказываем в нашем материале.

Накануне Нового года из нас непременно ожидают чуда, а другие переживают, что если чего-то не успеют сделать или сделают не так, то непременно случится нечто плохое.

Новогодние приметы для привлечения денег

Приметы, суеверия и ритуалы, которые касаются денег, пожалуй, самые популярные не только в России, но и по всему миру. В целом все они поддаются логическому объяснению, вполне безвредны и даже полезны, поэтому в них, при желании, можно верить.

Исконно русская денежная примета: встречать Новый год с деньгами в доме. Если получится, то грядущий год будет отмечен достатком и финансовыми возможностями.

Универсальная примета для многих стран мира: не давать взаймы на Новый год, чтобы не пришлось целый год потом всем одалживать. Считается, что лучше отложить оказание помощи друзьям или близким до 2 января. Что касается бескорыстной помощи, в этом плане никаких указаний и ограничений нет.

Важно, чтобы к 00:00 1 января деньги были не только в доме, но и кошельке. Тогда прибыль точно не обойдет вашу семью и дом стороной.

Полные шкафы к Новому году - к достатку. Чтобы нужда не знала дорогу к вам, лучше запастись продуктами перед тем, как встречать Новый год. В целом, это не только хорошая примета, но и практичный совет перед стартом праздничного сезона.

В Японии верят, что если удастся встретить первый рассвет года, следующие 365 дней будут изобильными.

Новогодние приметы на удачу

Второй большой пласт новогодних суеверий и ритуалов связан с привлечением в дом удачи. Все они довольно милые и не несут негативного оттенка.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Китае верят, что делать уборку непосредственно накануне Нового года не стоит, потому что так можно вымести из дома удачу. То же самое касается стирки. Лучше перенести и то, и другое на продолжительные новогодние выходные.

Жители Бразилии уверены, что если встретить Новый год в белой одежде, то в будущем непременно повезет.

В Грузии на Новый год принято открывать окна и двери, чтобы привлечь удачу и позитивные изменения.

Филиппинцы считают, что грядущий год будет удачным и денежным, если встретить его в одежде в горошек.

Испанская традиция призывает всех желающих стать более удачливыми съесть 12 виноградин в полночь праздника.

Японцы верят, что соба (тонкая лапша), съеденная на Новый год, принесет процветание и долголетие.

Приметы, связанные с новогодней елкой

Поскольку елка - главный символ Нового года, много суеверий связано именно с ней. Все они относительно современные, поэтому как такового устоявшегося их трактования нет. Дабы избежать лишних тревог перед праздником, что бы ни происходило с новогодним деревом, важно смотреть на это позитивно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если разбить новогоднюю игрушку, ничего плохого не случится. По аналогии с разбитой посудой, можно расценивать произошедшее в качестве приметы на удачу.

Если новогодняя елка упала, это совершенно не означает, что должно произойти что-то ужасное. В большинстве случаев праздничное дерево заваливается по вполне объяснимым причинам, например, оно могло быть плохо закреплено на подставке, или после того, как его занесли с мороза, оно распушилось и одна сторона перевесила другую. Елку могут задеть дети и домашние животные, а еще она может упасть от едва ощутимого подземного толчка. В случае, если такое произошло, нужно просто поднять елку, убедиться, что она крепко стоит и проверить, не разбились ли игрушки.

Когда выносить новогоднюю елку, каждый решает для себя сам. Каких-либо указаний по этому поводу предки нам не передали, поскольку в России, в частности, массово ставить елки начали только в середине 1930-х годов. Лучше всего елку не выбрасывать на мусорные баки, а отдать на переработку: так вы сделаете свой вклад в поддержание окружающей среды.

Если новогодняя елка дала побеги - замечательно! Побеги (не всю елку) можно попробовать прорастить и, возможно, на следующий Новый год у вас будет своя живая ель.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новогодние приметы на любовь

Еще одна популярная категория примет на Новый год касаются любви и удачного замужества.

В Латинской Америке считается, что красное белье, надетое в новогоднюю ночь, обязательно привнесет в жизнь любовь и страсть в ближайшие 12 месяцев.

Греки рекомендуют привлекать любовь на Новый год с помощью граната, поскольку зерна этой ягоды сами по себе символизируют романтическое чувство.

Популярная американская новогодняя традиция на привлечение любви в свою жизнь - поцелуй в полночь. Считается, что если от поцелуя по коже пробегут мурашки, то романтические отношения гарантированы.

Разные приметы в Новогоднюю ночь

Есть такие новогодние приметы, которые можно отнести к универсальным: они сулят и радость, и счастье, и много денег.

Считается, что если человек чихнет в новогоднюю ночь, то грядущий год принесет ему много радости и удачи.

Если в новогоднюю ночь облиться шампанским, это к успеху и даже к славе.

Приятные сны с 31 декабря на 1 января однозначно к хорошей жизни и благополучию, а на плохие лучше не обращать внимания: скорее всего, они результат нервного перенапряжения, связанного с подготовкой к праздникам.

Считается, что чем богаче новогодний стол, тем благополучнее сложится жизнь в ближайшем будущем.

Новогодние приметы - правда или ложь?

Новогодних примет масса, и с каждым годом их появляется всё больше, притом зачастую источник их возникновения отследить практически невозможно. Какие-то из примет довольно весёлые и в духе праздника, например, шумно встречать Новый год, чтобы отпугнуть злые силы, какие-то - весьма практичные, как, в частности, наполнить холодильник едой, чтобы год провести в достатке. Но есть и те, которые могут напугать или расстроить. И всё же каждый из нас сам определяет, во что ему верить, а во что нет, тем более, что Новый год всё-таки праздник, который дарит радость и надежду на светлое будущее.