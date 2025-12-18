Новый год Лошади 2026: когда начнется, как встретить и чего ожидать?

Год Красной Лошади, который наступит совсем скоро, сулит удачу для тех, кто не боится принимать решения и смело идет вперед. А для того, чтобы год прошел успешно, его нужно правильно встретить. О том, как и в чем встречать Новый 2026 год Лошади, что должно быть на столе и каким в целом будет год - рассказываем в нашем материале.

Когда наступит Год Лошади 2026?

По китайскому зодиаку или 12-летнему календарному циклу Год Красной Огненной Лошади наступит 17 февраля 2026 года. В последний раз год именно такой Лошади был в 1966 году, то есть 60 лет назад. Продлится год Лошади до 6 февраля 2027 года, и после него наступит год Красной Огненной Козы. В последний раз год Лошади (Синей Деревянной Лошади) был в 2014 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По какому календарю 2026 - год Лошади?

Каждый год проходит под символом определенного животного в рамках китайского зодиака, связанного с китайским календарем, которому более 3,5 тысяч лет. Всего в зодиаке 12 животных-символов, и Лошадь - седьмая по счету. 2026 не просто год Лошади, а год Красной Огненной Лошади: стихия и соответствующий цвет, в данном случае красный огонь, определяется в рамках китайской философии у-син о пяти первоэлементах. Что касается энергии грядущего года по китайскому календарю, он пройдёт под энергией мужского начала - Ян.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Значение года Лошади

Год Лошади 2026 пройдет под знаком ”двойного огня”. Всё дело в том, что фундаментальным элементом самого знака Лошади считается огонь, и в рамках у-син год тоже огненный. А это означает, что грядущий год по китайскому лунному календарю сулит перемены, притом радикальные, и трансформацию. Кроме того, согласно практике фэншуй, планета сейчас находится в 9-м периоде - заключительной 20-летней фазе 180-летнего цикла элементарной энергии, который тоже связан с огнём. В китайской культуре огонь - символ света и тепла, а лошадь - олицетворение интеллекта, смелости и трудолюбия.

У Огненных Лошадей сильная воля, они инициативны и энергичны. Они уверены в себе, полны энтузиазма и способны решать одновременно несколько проблем. Красивые животные легко преодолевают трудности и добиваются успеха, несмотря на препятствия. Все эти характеристики свойственны не только для людей, рожденных в годы Огненной Лошади, но и для 2026 года, который пройдет под знаком смелого животного.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какими были предыдущие годы Огненной Лошади?

Предыдущие годы Лошади, в частности, 1906 и 1966, были непростыми. В США, например, в 1906 году случилось смертоносное землетрясение в Сан-Франциско, а в Китае в 1966 году началась Культурная революция. Однако годы Огненной Лошади отмечены не только народными потрясениями и катастрофами, но и прорывными событиями: в 1906 году, в частности, была разработана вакцина от туберкулёза, а СССР в 1966 году вывел на орбиту Луны первый спутник.

Что принесет 2026 год Лошади?

Астрологи по всему миру считают, что год Красной Лошади будет прорывным, в первую очередь, с точки зрения науки, техники и медицины. Людям, вне зависимости от их знака зодиака, в 2026 году эзотерики рекомендуют следовать за мечтами и реализовывать возможности, которые будут открываться. Китайская мудрость в год Огненной Лошади рекомендует:

избегать стресса

стараться вести здоровый образ жизни

проявлять осмотрительность в новых отношениях, как романтических, так и рабочих

быть осторожным и избегать межличностных конфликтов.

От года Лошади стоит ожидать перемен, а вот будут они хорошими или нет, во многом зависит от способности проявлять мудрость и сдержанность, а также умело распоряжаться своей энергией и ресурсами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем встречать год Лошади?

Чтобы гармонизировать огненную энергию Лошади, лучше всего встречать Новый 2026 год в цветах, которые символизируют жизненную энергию и успех. Это, в первую очередь, красный, оранжевый и золотой цвета радости и процветания. Для баланса их можно разбавить зелёным, символизирующим рост и развитие. Ни в коем случае нельзя встречать год Лошади в старой одежде, а также в вещах черного цвета, поскольку они символизируют бедность и неудачу. Белого цвета тоже лучше избегать, потому что его традиционно надевают на траурные церемонии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для декора дома к году Лошади можно использовать такие камни как нефрит и цитрин: они привлекут изобилие и защитят жилище от негативной энергии. Зелёные растения, в том числе бамбук, цитрусовые и пальмовые наполнят дом освещающей энергией и уравновесят яркую энергетику огня. Фигурки лошадок, символа года, также можно использовать как украшение и для привлечения удачи и процветания в грядущем году.

Что должно быть на столе в Год Лошади?

Свинина, курица, говядина, овощи, креветки, рыба - всё это можно спокойно включать в меню, чтобы отпраздновать наступающий Год Лошади. Всевозможные десерты, салаты, гарниры и закуски без ограничений допустимы на новогоднем столе 2026. Готовить на год Лошади можно всё - от самых простых до самых изысканных блюд, на которые только хватает фантазии. Единственное блюдо, которое, согласно китайской традиции, не стоит есть в первый день Нового года - овсяная или рисовая каша. Это блюдо - табу, потому что когда-то давно кашу на Новый год ели только самые бедные люди, которые не могли себе позволить ничего другого. Тем, кто хочет встретить Китайский новый год, как это делают на протяжении тысячелетий в Китае, стоит обратить внимание на такую трапезу, как пельмени: они точно принесут удачу и благополучие, особенно, если они были сделаны дома всей семьей.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Астропрогноз на год Лошади

Несмотря на то, что характеристика года Лошади непростая, в целом он может оказаться вполне удачным для тех, кто сможет обуздать свои эмоции и не будет игнорировать проблемы со здоровьем. Ниже представлены рекомендательные (но не обязательные) прогнозы для каждого знака зодиака восточного гороскопа:

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996)

Для людей, рождённых под знаком Крысы 2026 год будет годом развития духовности, в котором астрологи рекомендуют задуматься о будущем (тем, кто постарше, о выходе на пенсию), а также стараться проявлять свой авторитет.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997)

Для Быков 2026 год Огненной Лошади обещает стать удачным: будут новые начинания, появятся возможности завязать отношения и проявить свои лидерские качества. Быкам в 2026 году стоит задуматься о создании собственного бизнеса или деле, которым они могли бы заниматься на пенсии.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998)

Тиграм в наступающем году эксперты по астрологии рекомендуют не упускать новые возможности, благодаря которым можно будет заработать деньги, в том числе на путешествия. Люди, которые собираются отойти от дел, могут заняться наставничеством.

Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999)

Для Кроликов 2026 год Огненной Лошади будет особенно удачным, наполненным романтикой и счастьем. В следующем году людям, рожденным под знаком Кролика не нужно бояться воплощать свои мечты, завязывать новую дружбу и отношения.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000)

Драконам 2026 год сулит новые успехи, в том числе карьерные, и большие радости. Следующий год также отличное время для того, чтобы обратить внимание на здоровье.

Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001)

Змеям, чей год завершается, 2026 год стоит посвятить восстановлению сил и энергии, больше времени проводить с семьёй. Рост благополучия для Змей возможен, если они грамотно распределят свои ресурсы.

Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002)

Для Лошадей год, который пройдет под их знаком, будет очень важным и трансформативным. Главное, заботиться о здоровье, не тратить силы на то, что не представляет интереса и важности, и не стесняться заявлять о себе.

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003)

У людей, рожденных в год Козы в наступающем году Огненной Лошади есть возможность проявить свои особые качества и стать примером для окружающих. Новые возможности будут появляться постоянно, главное, выбирать для себя то, что действительно важно.

Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Обезьянам в 2026 году астрологи рекомендуют путешествовать, получать новые впечатления, радоваться счастливым моментам и больше времени проводить с близкими и друзьями. Новый опыт в самых разных сферах принесёт удовлетворение.

Петух (1945, 1957, 1969, 1981, 1993)

Рожденным в год Петуха удастся навести порядок в финансовых делах и начать постепенно продвигаться к желанной стабильности. Между тем в погоне за материальным благополучием, не стоит забывать о своём здоровье и отдыхе.

Собака (1946, 1958, 1970,1982, 1994)

Тем, кто родился в год Собаки, год Красной Огненной Лошади сулит разрешение старых споров и проблем, а также приобретение ценных предметов, в том числе недвижимости. 2026 год отлично подойдёт для проведения ремонтов, проявления креативности и творческого подхода.

Свинья (1947,1959, 1971, 1983, 1995)

Отношения - главное, на что стоит обратить внимание людям, которые родились в год Свиньи. Не исключено, что в грядущем году для них откроются дополнительные возможности для заработка и интересные виды деятельности, в которых они смогут себя попробовать.