Новый год 2026: как украсить дом и елку?

Как украсить квартиру и елку к Новому году 2026? Эксперты назвали "Вестнику Кавказа" главные тренды этой зимы по созданию новогодней атмосферы дома.

Приближается Новый год – один из самых любимых россиянами праздников. Главное в нем – это тепло и уют, и, конечно, особенная атмосфера. О том, как создать особое новогоднее настроение дома, как украсить квартиру и нарядить елку, "Вестнику Кавказа" рассказали эксперты.

Красные акценты и легкость

При оформлении интерьера на Новый год 2026, указала начальник производства бренда хрусталя ручной работы Avdeev Crystal Анна Маврина, главное – создать ощущение легкости и гармонии, количество декора значения не имеет.

"Начните с пространства: уберите лишние предметы, освободите поверхности, при необходимости сделайте небольшую перестановку. Год Огненной Лошади любит движение, воздух и свет, поэтому чем "чище" и светлее выглядит квартира, тем комфортнее и живее будет атмосфера", – обратила внимание специалист.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Она также дала рекомендации по использованию цвета: по ее словам, он должен быть не фоном, а акцентом.

"Красный – ключевой оттенок года, но он должен звучать дозированно и благородно. Вместо ярких пятен по всей квартире выберите глубокие, теплые оттенки: бордо, терракоту, янтарный. Они отлично работают в текстиле, свечах, деталях сервировки. Базу при этом оставьте спокойной – молочные или светло-серые оттенки создают ощущение уюта и позволяют акцентам выглядеть дороже", – пояснила Анна Маврина.

Эксперт обратила внимание на возможность использовать при новогоднем декоре хрусталь. "Это не про ностальгию, а про современное прочтение традиции. Тонкие формы, изящные узоры, растительные мотивы красиво отражают свет и добавляют интерьеру глубины. Хрустальные вазы, фужеры, подсвечники можно использовать не только на праздничном столе, но и в гостиной или столовой", – отметила специалист.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Она также предложила любопытный прием, который позволит сделать сервировку праздничного стола по-настоящему индивидуальной и непосредственной: чтобы добиться такого эффекта, можно поставить на него бокалы из разных коллекций.

Кроме того, Анна Маврина рассказала, что поможет довести оформление до логического завершения объединить все детали интерьера в единую композицию, – это текстиль. "Красные салфетки или декоративные подушки становятся выразительным жестом в духе Огненной Лошади, но важно сохранить простоту. Чем лаконичнее форма, тем современнее выглядит декор. А хрустальные кольца для салфеток помогут объединить текстиль, посуду и свет в цельный образ", – заключила Анна Маврина.

Новогодние ароматы и уют

О том, как сделать Новый год 2026 по-настоящему теплым и личным, рассказал арт-дизайнер бренда "Кухонный двор" Александр Моисеев.

По его словам, на смену традиционным мишуре и блесткам теперь приходят вещи с историей, особый свет и тактильные решения.

"Именно такой подход дает ощущение настоящего, а не спектакля. Оформляйте дом так, чтобы в нем слышалась ваша история и чувствовалось ваше присутствие: используйте любимые ткани, предметы с эмоциональной памятью, многослойные текстуры и мягкий, направленный свет, который создает уют и приватность", – поведал специалист.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Дизайнер обратил внимание на один из трендов Нового года 2026 – ароматический декор. Он пояснил, что многие воспоминания "хранятся" именно в запахах. "Поэтому диффузоры и свечи с ароматом специй для глинтвейна, мандарина или свежей хвои – это вовсе не каприз, а инструмент для создания настроения", – подчеркнул эксперт.

А чтобы праздник окончательно стал по-настоящему теплым, личным и незабываемым, Александр Моисеев посоветовал оформлять дом в нейтральной палитре – это кремовый цвет, шампань, ореховый, хвойный, дополняя ее матовыми металлами и натуральными текстурами.

Ретро-стиль и радость

Каким бы ни было новогоднее оформление дома, он всегда дает ощущение уюта и радости – и именно таков тренд Нового года 2026, рассказала директор департамента категорийного менеджмента Fix Price Инна Кондратьева

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

"Вновь, второй год подряд в топах продаж стеклянные елочные игрушки в стиле "ретро": они выполнены в стиле знакомых и дорогих очень многим покупателям советских елочных игрушек из детства", – пояснила она.

Еще один хит нынешнего новогоднего сезона, по словам Инны Кондратьевой, – это объемные бумажные елочки на магнитах. Активно раскупают и предметы декора с символом года – красной огненной лошадью, в основном магниты и сувениры. "Они 100% выручат, когда нужен небольшой сувенир для соседей, коллег или как дополнение к основному подарку", – пояснила Инна Кондратьева.