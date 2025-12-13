Что приготовить на Новый год 2026: пять простых рецептов от закусок до десерта

Предлагаем необычные, и вместе с тем легкие рецепты на Новый год, которые не отнимут много сил и времени, но при этом создадут атмосферу праздника и точно принесут удачу в 2026 году.

Подготовка к Новому году нередко отнимает все силы, и к моменту, когда пора садиться за стол, энергии на празднование уже не остается. Между тем совсем необязательно готовить на праздник огромное количество блюд, тем более, если встречать его вы намерены небольшой компанией или вдвоем.

Горячее на Новый год

Главное блюдо на Новый год - это горячее. Обычно на горячее в праздник запекают утку, курицу или рыбу, готовят мясной рулет. В качестве гарнира к большинству блюд выступает картофель. Оба главных компонента новогоднего стола можно объединить в одном блюде, приготовив запеченный картофель с куриными/индюшиными бедрами. Для этого рецепта на двоих понадобятся следующие ингредиенты:

4 куриных/2 индюшиных бедра (также можно взять половину утки)

600 граммов картофеля (лучше мелкого - так блюдо будет эстетичнее)

Для маринада:

2 столовые ложки томатной пасты

3 столовые ложки растительного масла (оливковое/подсолнечное)

соль, перец, паприка, прованские травы по вкусу

2 зубчика чеснока

половина лимона с цедрой.

Картофель нужно хорошо помыть (кожицу снимать не надо), нарезать на половинки, выложить на противень. Курицу/индейку/утку хорошо промыть и высушить, обтерев чистым полотенцем. Отправляем мясо к картофелю и ставим разогревать духовку на 180 °C.

Пока духовка разогревается, делаем соус-маринад. Чеснок мелко порезать или натереть на тёрке, добавить к нему томатную пасту и растительное масло, посолить и поперчить, добавить прованские травы по вкусу. Паприки можно класть побольше, чтобы получилась красивая бордово-золотистая корочка на блюде. Сок половины лимона выдавить к маринаду, цедру натереть на мелкой тёрке так, чтобы не задеть белую часть, иначе маринад будет горчить.

Получившимся маринадом полить картофель с мясом, ложкой/руками равномерно распределить его по всей поверхности продуктов. Ничем не накрывая, отправить противень в разогретую духовку примерно на 60-70 минут. Во время приготовления можно периодически поливать блюдо соком, выходящим из курицы/индейки/утки.

Такого новогоднего горячего блюда хватит на два приема пищи на двоих или на четыре порции для небольшой компании. Отдельно к запеченному картофелю с курицей/индейкой/уткой можно приготовить соус из майонеза, горчицы, меда и лимонного сока. Сделать его просто: к 100 граммам майонеза надо добавить по столовой ложке остальных ингредиентов и тщательно перемешать.

Интересный факт: курица в китайской традиции считается блюдом на удачу, приносящим успех.

Легкие закуски на Новый год

Чтобы сохранить силы для празднования Нового 2026 года, можно приготовить две непривычные для новогоднего стола закуски. Приготовление обеих займёт примерно 30 минут, а сделать их можно, пока готовится горячее.

Новогодняя закуска № 1: сырные шарики с виноградом

Для этой закуски (8 штук) понадобятся:

200 граммов любого твёрдого сыра

150 граммов сливочного сыра

8 виноградин среднего размера без косточки

50 граммов орехов (грецкий, миндаль, арахис)

30 граммов меда

Твердый сыр нужно натереть на терке и перемешать со сливочным. Зачерпнуть получившуюся смесь столовой ложкой, в центр положить виноградину, скатать шарик руками. Затем шарик обвалять в предварительно измельченных/нарезанных орехах. Все шарики выложить в красивое блюдо и полить мёдом так, чтобы на каждом из них было по несколько медовых капель/полосок.

Новогодняя закуска № 2: бутерброды со шпротами по-новому

Для 8 бутербродов понадобятся:

8 ломтиков ржаного хлеба

4 столовых ложки майонеза

4 столовых ложки сливочного сыра

столовая ложка горчицы с зернами

2-3 маринованных огурца среднего размера.

банка шпротов

20 граммов сливочного масла.

Для таких новогодних бутербродов первым делом нужно обжарить ржаной хлеб в сливочном масле. Затем смесью из майонеза и сливочного сыра намазываем ломтики хлеба, сверху выкладываем по две-три шпроты (в зависимости от размера), на шпроты кладём два-три колечка маринованного огурца и добавляем капельку горчицы с зернами. Закуска готова!

Интересный факт: рыба в традициях Китайского нового года - еще одно блюдо, приносящее удачу, причём целая рыба означает целостность и единение.

Самый вкусный и простой рецепт салата с креветками

Салат с креветками на Новый год - отличный выбор для тех, кто ценит свое время и хочет, чтобы праздничный стол получился вкусным и красивым. Для такого салата (на 4 порции) понадобятся:

400 граммов креветок

150 граммов греческого йогурта

1-2 зубчика чеснока

10-15 помидоров черри

апельсин

20 граммов сливочного масла

прованские травы, соль по вкусу

пучок руколы/салат айсберг

Как и закуски, этот салат готовится очень быстро, и его тоже можно успеть сделать, пока запекается горячее. Креветки (лучше брать очищенные, чтобы не тратить время) нужно обжарить в течение 3 минут на сливочном масле, в которое можно добавить мелко нарезанный чеснок. В греческий йогурт добавить мелко нарезанный чеснок, прованские травы и соль по вкусу. В красивое блюдо выложить хорошо вымытую руколу/салат айсберг, предварительно порвав или порезав её/его на крупные сегменты. Помидоры черри разрезать пополам и выложить на салат. С помощью чайной ложки выложить заправку из йогурта поверх помидоров и салата. Апельсин очистить от кожуры и плёнок, нарезать средними кубиками и добавить к салату. Сверху положить креветки. Такой салат можно накрыть пленкой и убрать в холодильник до подачи к новогоднему столу.

Интересный факт: апельсины просто замечательный продукт для того, чтобы привлечь удачу в Новом году. Дело в том, что на китайском языке слово ”апельсин” созвучно со словом ”ченг”, которое означает ”всё сбудется в грядущем году”.

Десерт ”шишки” без выпечки

Великолепным вариантом новогоднего десерта без выпечки могут стать ”шишки” как из Pinterest - самый популярный десерт зимы 2025. ”Шишки” лучше приготовить заранее, чтобы можно было охладить их в течение двух-трех часов.

Для десерта ”шишки” (на 10 штук) понадобятся:

300 граммов печенья ”Орео” или аналогичного печенья-сэндвича

120 граммов кремчиза

200 граммов шоколадных кукурузных хлопьев

50 граммов сахарной пудры

Печенье ”Орео” нужно измельчить в блендере. Получившуюся крошку смешать с кремчизом. Из смеси печенья и сыра нужно вылепить руками тело ”шишки” - по форме оно должно напоминать большую конфету-трюфель. На сформированные ”шишки” аккуратно прилепить кукурузные хлопья таким образом, чтобы было похоже на чешуйки шишек. Получившиеся порционные десерты посыпать сахарной пудрой и отправить в холодильник на два-три часа.