После Нового года: сколько хранятся продукты с праздничного застолья?

Еда, которая остается после праздничного застолья, нередко вкуснее, чем сразу после приготовления. Но безопасно ли есть продукты, которые сперва стояли на праздничном столе, а затем были отправлены в холодильник? Что можно доедать, а что нельзя, чтобы новогодние выходные 2025-2026 прошли в радость, рассказываем в нашем материале.

Время после Нового года предоставляет идеальную возможность насладиться оставшимся салатами, закусками, нарезками и основными блюдами без необходимости отправляется к плите.

Как понять, что еда испортилась?

Все оставшиеся после праздничного застолья блюда ведут себя по-разному: одни могут ”прожить” больше недели, другие не пригодны для употребления в пищу уже на следующий день. Плесень не единственный показатель того, что еду пора утилизировать. Нередко испорченные продукты, на которых образуются болезнетворные бактерии, выглядят довольно сносно, и в этом случае необходимо обращать внимание на запах и текстуру блюда: любое отклонение от привычной нормы говорит о том, что оно пропало и нужно без сожалений от него избавляться. Кислый запах, вязкая и липкая текстура, образование слизи - всё это признаки начавшегося микробиологического роста.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько может стоять еда на новогоднем столе?

Бактерии, которые размножаются в еде, очень любят тёплую температуру. Любому блюду достаточно постоять на праздничном столе более двух часов, чтобы начался бактериальный процесс. Остановить его можно, поместив еду в холодильник. Чтобы новогоднее оливье или селёдка под шубой ”прожили” чуть дольше, лучше всего ставить их на стол небольшими порциями, основную часть сохраняя в холодильнике.

Как хранить в холодильнике еду, которая осталась после застолья?

Чтобы еда, оставшаяся после Нового года, сохранилась дольше, нужно правильно её упаковать. Самый оптимальный вариант - положить остатки салатов, закусок, бутербродов и горячих блюд в неглубокие контейнеры, поскольку в них процесс охлаждения проходит быстрее. Расставляя контейнеры в холодильнике, важно оставлять между ними хотя бы небольшое пространство для циркуляции холодного воздуха.

Сколько хранятся в холодильнике салаты с майонезом?

Салаты лучше всего заправлять майонезом или, например, греческим йогуртом, прямо перед подачей. Но если после новогоднего застолья остались заправленные оливье, селёдка под шубой, крабовый салат или цезарь, их можно отправлять в холодильник, но ненадолго. Срок годности всех салатов, которые были заправлены майонезом/йогуртом и любыми соусами на их основе сокращается на 6 часов. Согласно рекомендации Роспотребнадзора, сроки хранения майонезных салатов в холодильнике, следующие:

оливье, цезарь, мимоза (и любые другие салаты с вареными яйцами, в том числе крабовый) - 6 часов;

салаты с рыбой (в том числе ”Сельдь под шубой”) и морепродуктами - 6 часов;

салаты с мясом, в том числе копченым, но без яиц - 12 часов;

салаты из свежих овощей - 12 часов;

салаты из вареных овощей - 12 часов;

салаты из маринованных (соленых и квашеных) овощей - 30 часов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько в холодильнике хранятся закуски?

Такие традиционные для новогоднего стола закуски как икра, солёная красная рыба и паштет из куриной печени можно заморозить, если какая-то их часть не стояла на праздничном столе. Все эти продукты нужно тщательно упаковать, например, в контейнеры или в вакуумные пакеты, а затем убрать в холодильник:

соленую красную рыбу в замороженном виде можно хранить до 3 месяцев, а паштет и икру - до полугода;

просто в холодильнике икру можно сохранять до 10 дней, слабосоленую красную рыбу и домашний паштет до двух дней.

вареные креветки, как и холодец, оставшиеся после застолья, замораживать не стоит, а в холодильнике хранить их можно до трех суток.

Сколько в холодильнике хранятся мясные блюда и гарниры?

Чаще всего после новогоднего застолья остаются такие блюда, как жаренное и запеченное мясо, в том числе мясо птицы, а также гарниры. Что касается мясных блюд, например, запечённой курицы, отбивных и вареной/жареной свинины/говядины, в холодильнике они хранятся не более двух-трёх дней: по истечении этого срока их лучше не употреблять в пищу. Такие традиционные гарниры как пюре, вареный картофель и рис можно также сохранять в течение двух-трех дней без вреда здоровью. Смешанные горячие блюда, состоящие как из мяса, так и из гарнира, например, мясо по-французски, можно хранить в холодильнике не более суток.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько можно хранить оставшиеся после приготовления продукты?

Продукты, которые остаются после приготовления закусок, салатов, горячих блюд и даже десертов тоже можно хранить какое-то время в холодильнике: