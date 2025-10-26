Ташкент ведет переговоры с Вашингтоном по "Лукойлу"

США направили письмо в Узбекистан, касающееся дальнейшей судьбы российских активов "Лукойла" в стране.

США и Узбекистан проводят диалог на тему покупки узбекскими компаниями имущества российского нефтегазового гиганта "Лукойл" на территории республики, сообщил глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

По его словам, Вашингтон выступил с инициативой, направив письмо в Ташкент, в котором американская сторона предложила продлить срок продажи активов компании до середины января следующего года.

Напомним, США ввели санкции против российской компании "Лукойл" осенью текущего года. Согласно новым санкциям, все зарубежное имущество "Лукойла" должен быть заморожено. В связи с этим ведутся активные переговоры по продаже активов компании по всему миру.