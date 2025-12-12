Вестник Кавказа

Глава МИД Ирана скоро приедет в Россию

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, по сообщению официального представителя ведомства, в ближайшие дни посетит Россию, а также Беларусь.

В ближайшее время глава МИД Ирана Аббас Аракчи начнет визит в Россию, его приезд анонсировал официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Эсмаил Багаи.

Дипломат также назвал примерные сроки, в которые начнется визит.

"Глава МИД Ирана посетит РФ и Белоруссию в течение следующих двух-трех дней"

– Эсмаил Багаи

Напомним, что в пятницу 12 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Встреча состоялась в Ашхабаде. В ходе нее российский лидер в том числе заявил, что Москва и Тегеран поддерживают плотный контакт по всем общемировым вопросам.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
985 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.