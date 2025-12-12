Глава МИД Ирана скоро приедет в Россию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, по сообщению официального представителя ведомства, в ближайшие дни посетит Россию, а также Беларусь.
В ближайшее время глава МИД Ирана Аббас Аракчи начнет визит в Россию, его приезд анонсировал официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Эсмаил Багаи.
Дипломат также назвал примерные сроки, в которые начнется визит.
"Глава МИД Ирана посетит РФ и Белоруссию в течение следующих двух-трех дней"
– Эсмаил Багаи
Напомним, что в пятницу 12 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Встреча состоялась в Ашхабаде. В ходе нее российский лидер в том числе заявил, что Москва и Тегеран поддерживают плотный контакт по всем общемировым вопросам.