Арарат Мирзоян примет участие в Совете глав МИД стран ЕС

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, по сообщению пресс-службы ведомства, завтра совершит рабочий визит в Брюссель для участия в СМИД Евросоюза.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян завтра отправится в Брюссель с рабочим визитом, об этом рассказали в пресс-службе МИД Армении.

В ведомстве уточнили, что в ходе визита глава армянского внешнеполитического ведомства примет участие во встрече в формате Совета министров иностранных дел стран ЕС.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, общаясь с журналистами в Гамбурге, заявил, что самоцелью для Армении является вступление в Евросоюз, а не вовсе не выход из ЕАЭС.

Стоит отметить, что еще марте Национальное собрание (парламент) Армении приняло закон о членстве страны в Евросоюзе. А второго декабря Ереван и Брюссель по итогам заседания совета партнерства подписали повестку стратегического партнерства.