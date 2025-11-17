Ставрополье нарастит экспорт продукции АПК до миллиарда долларов

Власти Ставропольского края намерены нарастить экспорт продукции агропромышленного комплекса до миллиарда долларов. Такой цели предполагается добиться к 2030 году.

Экспорт агропромышленной продукции, произведенной в Ставропольском крае, к 2030 году предполагается нарастить в два раза – до $1 млрд, рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

"В 2025 году мы экспортировали мясной продукции на $223 млн. От общей суммы экспорта в $500 млн это почти половина"

– Владимир Владимиров

По его словам, руководство края намерено только увеличивать показатели, так чтобы к 2030 году выйти на показатель $1 млрд, пишет ТАСС.

Губернатор также затронул вопрос поставок зерновых и зернобобовых культур, особо отметив Азербайджан, Турцию и Иран как страны-хабы, которые вносят большой вклад в поставках продукции в другие страны.