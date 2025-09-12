Ставрополье продолжит развивать предприятия пищепрома

В Ставропольском крае на разной стадии строительства и реконструкции находится 21 предприятие пищевой промышленности – это позволит региону обеспечить рост пищевой и перерабатывающей промышленности как локомотива экономики.

Ставропольский край укрепляет свои позиции за счет рост роста числа предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и обеспечения своего технологического суверенитета – сейчас в регионе при поддержке государства строятся и модернизируются десятки таких предприятий, рассказал министр экономического развития края Антон Доронин.

"В пищевой промышленности на Ставрополье идет реализация 21 проекта общей стоимостью порядка 10,3 млрд рублей. В фокусе нашего внимания остаются планируемые к реализации 4 крупных инвестпроекта, в том числе, относящиеся к "прорывным", на сумму порядка 30 млрд рублей"

- Антон Доронин

В числе строящихся новых предприятий отрасли - завод по розливу безалкогольных напитков, производственный элеваторный комплекс приемки, хранения и переработки сельскохозяйственного сырья, линия по производству и фасовки комбикорма, передает "Интерфакс".

С начала этого года в регионе стартовало производство пивобезалкогольных напитков, построены сыроваренный цех и мукомольный комплекс, расширен выпуск булочных изделий. В числе первостепенных задач - обеспечение технологического суверенитета пищевой и перерабатывающей промышленности, как локомотива экономического роста Ставрополья, - уточнил Доронин.

Результат уже заметен - за 9 месяцев текущего 2025 года предприятия региона произвели продукции на 13% больше, чем за тот же период прошлого 2024 года на сумму более 145,6 млрд рублей, отметил министр.

На сегодняшний день в пищевой сфере Ставрополья работают 750 предприятий, на которых трудятся около 50 тыс человек, при этом более 100 производителей экспортируют свою продукцию в 60 стран мира, в числе которых - Саудовская Аравия, Китай, Азербайджан, Грузия и Беларусь. С этого года продукцию ставропольского пищепрома начали покупать в Либерии, Йемене и Бенине.