Путин и Эрдоган встретились в Ашхабаде

Президенты Путин и Эрдоган встретились в пятницу в Ашхабаде. Переговоры лидеров проходят в закрытом формате.

В Ашхабаде на полях международного форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" состоялась двусторонняя встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Путин и Эрдоган не стали делать публичных заявлений в присутствии прессы, переговоры глав государств проходят в закрытом режиме.

В делегацию России вошли вице-премьер Александр Новак, помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава Татарстана Рустам Минниханов и другие.

Отметим, что прошлая встреча лидеров России и Турции состоялась в сентябре в Тяньцзине на полях форума ШОС, при этом главы государств находятся в постоянном контакте, в последний раз они беседовали по телефону 24 ноября.