Непогода отменила рейсы между Батуми и Турцией

Непогода отменила рейсы между Батуми и Турцией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неблагоприятные погодные условия наблюдаются сегодня в Грузии. Введены ограничения на ряде автодорог, отменены некоторые рейсы.

Непогода в Грузии внесла коррективы в расписание аэропорта Батуми 13 декабря.

Прогнозируется ухудшение погоды и сильный ветер, в связи с этим отменены три рейса в Турцию – два перевозчика Turkish Airlines и один рейс авиакомпании Pegasus.

На других направлениях рейсы будут выполняться без изменений.

Отметим, что непогода сегодня в Грузии также привела к закрытию для грузовиков дороги к грузино-армянской границе и ряде других автодорог. В Грузии наблюдается снегопад и ветер.

