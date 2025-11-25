Аэропорты Грузии установили рекорд по перевозкам

Аэропорты Грузии наращивают перевозку – рост отмечен как по пассажирским, так и по грузовым рейсам. Пассажиропоток и количество обслуженных рейсов с начала года стали рекордными.

Грузинские аэропорты за 11 месяцев с начала года обслужили рекордное количество рейсов.

По данным Агентства гражданской авиации Грузии, за январь-ноябрь аэропорты пропустили свыше 35 тыс рейсов. Показатель уже на 2,5 тыс превысил данные за весь 2024 год.

С начала текущего года три международных аэропорта Грузии обслужили 26855 регулярных рейсов и 8250 чартерных.

Грузинский авиаузел пропустил 8 млн пассажиров с начала года, что также стало рекордом. Основной пассажиропоток пришелся на Тбилиси – почти 5 млн, воздушная гавань Кутаиси пропусти 1,7 млн пассажиров, Батуми – 1,1 млн. При этом в Батуми пассажиропоток за год вырос больше всего – на 30%.

Также в 2025 году в аэропортах Грузии вырос грузооборот – на 49%, до почти 34 тыс т.