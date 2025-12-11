Товарооборот между Азербайджаном и Италией вырос на 10%

Азербайджан и Италия нарастили торговлю более чем на 10% в этом году. Суммарно страны наторговали на $10,6 млрд.

Торговый оборот Азербайджана и Италии за первые 10 месяцев уходящего года составила $10,6 млрд. Это на более чем 10% превысило показатели прошлого года, информирует таможенное ведомство АР.

Италия стала первой страной по объему внешней торговли для Азербайджана. На долю итальянских компаний пришлось почти 26% от общего торгового оборота АР.

Отметим, что общая стоимость итальянского экспорта в АР составила $408 млн. Общий объем торговли Азербайджана с другими странами составил $41 млрд в этом году.