Президенты России и Ирана провели переговоры в Ашхабаде

Встреча президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Масуда Пезешкиана состоялась в Ашхабаде, куда глава российского государства прибыл на международный форум.

В начале встречи Путин передал привет верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи. Российский лидер также рассказал о позитивной динамике по товарообороту, уточнив, что в прошлом году он вырос на 13%, а за первые 3 квартала – еще на 8%.

Президент РФ подчеркнул, что Россия и Иран поддерживают плотный контакт по всем международным вопросам, в том числе и по ядерной программе ИРИ, добавив, что в Тегеране знают позицию РФ.

"Мы поддерживаем Иран в Организации Объединенных Наций. Наши министры иностранных дел в постоянном контакте друг с другом находятся"

– Владимир Путин

Кроме того, по его словам, стороны обсуждают сотрудничество в области газа и электроэнергии, а также сельского хозяйства. Продолжается работа и по крупным ключевым российско-иранским проектам, таким как АЭС "Бушер" и развитие инфраструктуры, в том числе транспортного коридора Север-Юг.

В свою очередь Масуд Пезешкиан выразил благодарность российскому лидеру за поддержку позиции Тегерана на мировой арене.

"Хочу поблагодарить вас за защиту нашей позиции на международной арене"

– Масуд Пезешкиан

Иранский президент добавил, что ИРИ выкупила уже свыше ста километров железнодорожного участка Решт - Астара, возможно даже 110 км, полностью выкуп будет завершен до марта.

Россия и Иран

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что для Москвы и Тегерана 2025 год стал годом последовательного укрепления отношений.

"Мне кажется, что у нас сейчас работают элементы плановости в отношениях с Ираном. Все консультации, запланированные в течение года, состоялись. В качестве наиболее рельефного и важного направления в этом году стоит выделить транспортно-логистические связи. Финансовое обеспечение наших сделок – вещь сугубо двусторонняя, и там тоже в течение года все задачи успешно решались", - прежде всего сказал он.

"Я думаю, уровень напряженности на Ближнем Востоке в какой-то мере к концу года снизился, но, к сожалению, одна коренная проблема регионального характера – ситуация в секторе Газа – пока не решена. Поэтому нам нельзя расслабляться и следует продолжить и в будущем году очень тесное взаимодействие с Ираном по всем направлениям. Транспортно-логистическая проблематика и безопасность продолжат оставаться преобладающими темами двусторонних контактов", - заявил Андрей Бакланов.

Также дипломат позитивно оценил уровень диалога между президента России и Ирана. "Мне кажется, у них установились достаточно доверительные и теплые отношения. На высшем уровне они подают пример того, как надо вести стратегически выверенные отношения между двумя партнерами", - добавил профессор ВШЭ.