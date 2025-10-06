Более трех десятков землетрясений произошло в Черном море

Свыше 30 землетрясений случилось в Черном море за последние дни в районе Севастополя. Последнее было сегодня утром.

Несколько десятков землетрясений случилось в последние несколько дней в Черном море неподалеку от Севастополя, рассказала замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

По ее словам, сейсмоактивность наблюдается с 12 декабря и по воскресенье в Севастопольском районе. Ее очаг один – он находится на глубине 3-5 км, на расстоянии 11 км от суши.

"По предварительным данным, интенсивность на побережье составила 4-4,5 балла. Продолжается сбор макросейсмических данных"

– Марина Бондарь

Сейсмолог уточнила, что в общей сложности за эти дни было зарегистрировано 32 толчка. Например, 12 декабря в 20:13 мск жители Севастополя почувствовали землетрясение, а затем 16 слабых афтершоков. Накануне было зафиксировали шесть землетрясений, сегодня – еще девять. Последнее на данный момент землетрясение случилось в 09:47 мск, пишет ТАСС.