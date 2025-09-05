Сборная Грузии по футболу сыграет с Израилем в марте 2026 года

Сборная Грузии по футболу проведет две товарищеские игры против Израиля и Литвы весной следующего года. Игры станут проверкой команды перед стартом Лиги наций.

Грузинские футбольные функционеры нашли соперников для национальной команды республики на два товарищеских матча, которые состоятся в марте следующего года.

26 марта сборная Грузии по футболу проведет игру со сборной Израиля, которая располагается на 77-м месте в рейтинге ФИФА. 29 марта команда Хвичи Кварацхелии сыграет с Литвой на выезде. Игры станут этапом подготовки к матчам Лиги наций УЕФА, которые пройдут в сентябре следующего года.

Напомним, что сборная Грузии выступает в дивизионе В Лиги наций УЕФА. Соперники "крестоносцев" станут известны 12 февраля.