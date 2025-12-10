Вестник Кавказа

Кобахидзе оценил своевременность включения грузинской пшеницы Список ЮНЕСКО

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внесение культуры пшеницы в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, по словам Ираклия Кобахидзе, напоминает о необходимости мира и сближения людей.

Решение ЮНЕСКО внести пшеницу в Список нематериального культурного наследия напоминает о том, что пшеница, а также традиция преломления хлеба, – это символы мира и общественного единства, такое заявление сделал сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе мероприятия, организованного в честь этого события.

Он напомнил, что в целом грузинское застолье и хлеб воплощают идею гостеприимства и сближения людей.

"Сегодня, когда миру так необходим консенсус, грузинское застолье и хлеб служат именно идее гостеприимства и сближения людей"

– Ираклий Кобахидзе

Премьер отметил, что работа с эндемичными сортами заключает в себе огромный потенциал развития сельского хозяйства, агротуризма и зеленой экономики Грузии.

Кобахидзе также заявил, что признание пшеницы нематериальным наследием также свидетельствует о том, Грузия, будучи страной в уникальной культурой, представляет собой важную часть мировой цивилизации.

