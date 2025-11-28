Уиткофф: на переговорах в Берлине достигнут серьезный прогресс

На переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта, в течение пяти часов проходивших в Берлине между делегациями США и Украины, достигнут значительный прогресс, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром"

- Стивен Уиткофф

Во встрече помимо него принял участие Владимир Зеленский, зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер и главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, написал он, передает РИА Новости.

Стороны обсуждали план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие темы. Известно, что Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от вступления в НАТО в случае получения гарантий безопасности от отдельных стран, включая США.

Напомним, ранее мы писали о том, что Москва и Киев близки к мирному соглашению более чем когда-либо за последние три года, считает госсекретарь США Марко Рубио. В интервью телеканалу Fox News он напомнил, что администрация Трампа ведет работу над сделкой уже 10 месяцев, Вашингтон ищет предложения, "с которыми могли бы жить обе стороны".

Финальные шаги будут самыми трудными, отметил Рубио, при этом соглашение, по его словам, должно "быть достигнуто скоро".