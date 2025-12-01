Рубио: Россия и Украина приблизились к мирному соглашению

В Вашингтоне считают, что мирное соглашение между РФ и Украиной будет вскоре достигнуто, сейчас стороны близки к сделке, рассказал Рубио.

На данный момент Москва и Киев близки к мирному соглашению более чем когда-либо за последние три года, считает госсекретарь США Марко Рубио.

"Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели. Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться"

– Марко Рубио

В интервью телеканалу Fox News он напомнил, что администрация Трампа ведет работу над сделкой уже 10 месяцев, Вашингтон ищет предложения, "с которыми могли бы жить обе стороны".

Финальные шаги будут самыми трудными, отметил Рубио, при этом соглашение, по его словам, должно "быть достигнуто скоро".

Также он рассказал, что сейчас российская и украинская сторона спорят из-за 20% Донецкой области.