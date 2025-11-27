Перспективы плана Трампа в свете Женевы и реакции Путина

Украинское урегулирование переходит к новой фазе. Проект мирного договора модифицирован, а Дональд Трамп направляет своих представителей в Москву и Киев.

Изначальный план президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию включал 28 пунктов. Он содержал, помимо прочего, положения о мирной передаче России оставшихся частей ДНР, фиксации границ по линии фронта в Херсонской области и Запорожье, ограничение ВСУ до 600 тыс человек, отказ Украины от вступления в НАТО, обязательство России не нападать на Европу, запрет дискриминации русскоязычного населения, прекращение пропаганды нацизма на Украине и полная амнистия участников боевых действий.

В ответ на американский план европейцы выдвинули собственные предложения. Ключевые отличия их инициативы состоят в том, что ВСУ должна сокращаться до 800 тыс человек, территориальные вопросы будут решаться после установления режима прекращения огня и на основе текущей линии фронта, Украина может вступить в НАТО, и войска западных стран имеют право размещаться на украинской территории.

Третьим и очевидно не последним этапом процесса выработки проекта мирного соглашения стала встреча в Женеве 23 ноября между представителями США, Европы и Украины. Результатом переговоров стало сокращение плана Трампа. По словам американского президента, текст сведен к 22 пунктам, а согласно источникам The Washington Post - к 19 пунктам.

Вот как сокращение плана объяснил его инициатор: "Это была просто карта. Все, что было — это карта. Это был не план. Это была концепция. И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, а затем свели к 22 пунктам. По многим из них было найдено решение, и на самом деле очень благоприятное. Так что посмотрим, что будет", — сказал Трамп.

Касаясь темы границ, он объявил, что их пытаются еще "уточнить": "Вы знаете, нельзя провести границу посередине здания. Нельзя провести границу посреди трассы".

Конкретики по поводу того, как все-таки выглядит финальная женевская версия плана, нет. Журналисты по всему миру пытаются выжать из политиков хоть какие-то подробности, но полная картина отсутствует. Дотошные американские СМИ пытались разузнать у Трампа, что решено по вступлению Украины в НАТО, но глава Белого дома ответил только, что в этот вопрос будут вовлечены страны Европы.

Каковы сейчас настроения у вовлеченных сторон? Исходя из того, что США и Европа достигли определенного согласия в Женеве, их настрой заключается в том, чтобы продать Кремлю и Киеву промежуточно согласованную версию плана Трампа.

Украина

Зеленский после объявления первоначального плана Трампа был явно расстроен, но призывал соотечественников смириться. Либо Украина теряет союзника, либо часть суверенитета. "Мы стальные, но и металл устает", - заявил он. Модифицированный в Женеве план, очевидно, больше отвечает интересам Киева, поскольку Европа больше готова поддержать Украину, чем Дональд Трамп.

Как сообщал 25 ноября канал CBS News, власти Украины согласны с мирным соглашением, но детали еще предстоит уточнить. Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Киев и Вашингтон достигли понимания по ключевым условиям соглашения. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сказал следующее: "(Трамп) может сказать: Смотрите, наша позиция с украинцами подтверждена и согласована. Мы ее поддерживаем и продолжаем сейчас говорить с русскими".

Европа

Теоретически Европа, если достигла "модус вивенди" с командой Трампа по эскизу мирного соглашения, не должна его торпедировать. Изначально европейские лидеры и канцлер ФРГ Фридрих Мерц были ошеломлены тем, что президент США сформулировал план без их участия, а о самой инициативе они узнали из СМИ. Однако сейчас позиция Евросоюза сдержанная. Ряд европарламентариев, например Фидиас Панайоту, призывал не возражать против предложения Трампа.

Важный для Европы вопрос состоит в том, не изменятся ли согласованные США и Европой пункты мирного договора после переговоров Белого дома с Кремлем. Главные пункты, по которым Европа может не пойти на компромисс - территории, численность ВСУ и членство в НАТО. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что ЕС выступает против изменения границ Украины и сокращения ее армии. Евросоюз настаивает на исключении пункта о запрете вступления Украины в НАТО и ЕС.

США

Однажды госсекретарь Марко Рубио заявил, что США устроит любой вариант решения украинского конфликта. Для Трампа главное - закончить войну, детали его мало интересуют. Следующие цели Трампа - согласовать план с Киевом и Москвой. На Украину он отправил министра армии Дэниела Дрисколла, а в Москву скоро должен приехать спецпосланник Стивен Уиткофф. Кроме того, в Вашингтоне ожидают Зеленского.

В целом, Трамп уже сделал большую работу. Он придумал план и согласовал его с Европой. Но проблема в том, что "любой вариант решения конфликта" не устраивает ни Украину, ни Европу, ни Россию. Уступка одной стороне может вызвать противодействие другой. Данная проблема уже вырисовывается в реакции Кремля и в контексте приезда Уиткоффа.

Россия

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что план Трампа из 28 пунктов, составленный на основе договоренностей в Анкоридже, уже получен Москвой. Что касается модифицированного в Женеве плана, то его Кремль не получил. Источники Bloomberg отмечают, что Россия назвала новую версию плана провальным.

На полях встречи ОДКБ в Бишкеке президент России Владимир Путин дал собственные комментарии по происходящему. По его словам, никаких "проектов договора не было", и США сформулировали скорее "набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно". Во-вторых, предложения Трампа, содержащиеся в 28-пунктом плане, могут лечь в основу будущих договоренностей. При этом проект надо перевести "на дипломатический язык", так как некоторые формулировки звучат "смешно".

В комментариях МИД России стало ясно, что кроме изменений Женевы есть еще одно обстоятельство, которое не нравится России. Это нелегитимный статус президента Украины, который собирается ставить подпись под документом. "Надеюсь, когда дело дойдет до подписания будущих договоренностей, будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В России не отказываются от обсуждений, и Стивена Уиткоффа в российской столице ждут. Но пока что нет ясности по дате и теме его визита. "Все, что на эту тему можно и нужно было сообщить, вчера было сделано по линии помощника президента и по линии пресс-секретаря президента. Это не первый приезд господина Уиткоффа в Москву. С чем он приедет, с тем мы и будем работать", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Что дальше?

Таким образом, на основе плана Трампа и позитивной его оценки в Москве и Киеве можно с осторожным оптимизмом сказать, что стороны сейчас ближе к миру, чем когда-либо. Однако на пути к полноценным договоренностям могут все еще возникнуть принципиальные сложности, касающиеся статуса Украины в НАТО, судьбы территорий, численности ВСУ и легитимности украинских властей.

Сумеет ли Трамп найти общий язык с Кремлем через Уиткоффа? Как Москва отнесется к видоизмененному плану? Это вопросы, на которые дадут ответ события следующей недели и от которых будет зависеть судьба миротворческой инициативы США.

Решающим этапом процесса должна стать встреча Трампа с Путиным и Зеленским, на скорое проведение которой он рассчитывает. Однако такие встречи, как сказал глава Белого дома, возможны лишь после достижения окончательного соглашения по урегулированию конфликта и перехода к заключительной стадии согласования.