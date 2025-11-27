Вестник Кавказа

Путин готов встретиться с Трампом в Будапеште

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Президент России подтвердил настрой на еще одну встречу с лидером США. Предыдущие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись на Аляске минувшим летом.

Переговоры России и Соединенных Штатов в конечном счете способны привести к саммиту в Будапеште. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 

"Если в ходе наших (с США – прим. ред.) переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад"

– Владимир Путин 

В свою очередь, глава венгерского правительства заявил на встрече, что Будапешт готов принять у себя переговоры по украинскому урегулированию. 

"Наша сегодняшняя встреча дает возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров"

– Виктор Орбан

Он также отметил, что Венгрия готова оказывать содействие успешному завершению данного процесса.

Напомним, первая за долгое время встреча лидеров России и США прошла в августе на Аляске. Еще одни переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа должны были состояться этой осенью, однако они были отменены по инициативе американской стороны.

