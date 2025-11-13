Путин сообщил о подготовке Лаврова ко встрече с партнерами из США

Сергей Лавров готовится ко встрече с американскими партнерами, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что у главы МИД свой график.
Глава МИД России Сергей Лавров готовится ко встрече с партнерами из Соединенных Штатов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
"У него свой график работы, он доложил мне. Сказал, чем он будет заниматься, в какое время. Он этим и занимается – готовится ко встрече с американскими партнерами"
– Владимир Путин
Таким образом глава российского государства отреагировал на слухи о том, чту руководитель внешнеполитического ведомства давно не участвовал в международных визитах.