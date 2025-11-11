Лавров: Россия готова к саммиту с США

Вопрос проведения саммита президентов России и США, планировавшегося в столице Венгрии Будапеште, остается на повестке дня, написал в своей статье на сайте МИД РФ глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров опубликовал на сайте российского внешнеполитического ведомства статью, в которой заявил, что Россия готова провести в Будапеште второй российско-американский саммит, если он будет опираться на проработанные итоги встречи на Аляске.

"Провести в Будапеште второй российско-американский саммит мы по-прежнему готовы, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски"

- Сергей Лавров

Дата саммита так и не определена, однако российско-американские контакты по-прежнему продолжаются.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, поскольку проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Владимир Путин согласился с ним, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление в интервью CNN о том, что отношения между Москвой и Вашингтоном имеют много перспектив для развития, тогда как на сегодняшний момент обе стороны только теряют время и деньги.