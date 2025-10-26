Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможности российско-американского сотрудничества и заявил, что у них есть блестящие перспективы.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сделал заявление в интервью CNN о том, что отношения между Москвой и Вашингтоном имеют много перспектив для развития.

"Мы должны улучшить наши двусторонние отношения... Мы должны открыть новые возможности для торговли и экономического сотрудничества"

– Дмитрий Песков

Тем не менее, обе стороны на сегодняшний момент теряют время и деньги, считает пресс-секретарь.

При этом, Песков подчеркнул, что у отношений Кремля и Белого дома блестящее будущее.