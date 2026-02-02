Электричка Минводы - Кисловодск стала самой популярной на Юге России

Названы самые востребованные маршруты электропоездов на Юге России. Первое место досталось маршруту Минводы-Кисловодск.
Список самых популярных в 2025 году маршрутов электропоездов на Юге России обнародовали в пресс-службе СКЖД.
Первое место занимает маршрут Минеральные Воды-Кисловодск. Им воспользовалось около 6 млн человек. Вторым по востребованности стал маршрут Туапсе - Имеретинский Курорт – стал 5,5 млн человек. Третье место досталось электричке, курсирующей между Ростовом и Таганрогом – свыше 4,4 млн пассажиров.
В топ-5 маршрутов вошли Аэропорт Сочи - Туапсе и Махачкала - Дербент.