Иран не склонен к конфликту – Пезешкиан

Президент Ирана заявил о том, что США предлагают невыгодные условия для Тегерана, а также заверил в том, что иранская сторона стремится к миру.

Иран не собирается вступать в новый конфликт, такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с политическим эстеблишментом в Тегеране.

"Иран не склонен к новой войне и не планирует создавать атомную бомбу или какое-либо ядерное оружие. Мы готовы к любой форме проверки по этому вопросу"

– Масуд Пезешкиан

Пезешкиан заявил о том, что США пока предлагают для Ирана неприемлемые предложения для переговоров.

Кроме того, Вашингтон, по словам президента Ирана, первым нарушил переговорный процесс своей атакой на Иран летом 2025 года.