Горнолыжный сезон в Грузии стартует 20 декабря

Власти Грузии назвали сроки старта зимнего туристического сезона в стране. Горнолыжный сезон откроется послезавтра.

Сезон зимнего туризма стартует в ближайшее время в Грузии, дату назвали в Агентстве горных трасс Минэкономики Грузии.

Горнолыжные курорты в Грузии расположены в четырех регионах страны: это Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнульди и Хацвали (Самегрело – Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария).

Первым начнет работу горнолыжный курорт Кохта в Бакуриани – он будет доступен для туристов с 20 декабря.

На курортах Дидвели и Митарби в данный момент занимаются искусственным оснежением, трассы будут запускать в несколько этапов с 27 декабря.

Еще позже могут быть открыты курорты Гудаури, Местиа и Годердзи: канатки там заработают с 27 декабря, горнолыжные склоны будут запускаться поэтапно, конкретные сроки будет связаны с погодой и снегопадами.

В тот же день, 27 декабря, заработают подъемники Гудаури и Коби – Пирвели, Солико, Коби, Фирни и Трусо. Трассы готовятся путем искусственного оснежения, открываться они будут по готовности.

Аналогичная ситуация с горнолыжными трассами Хацвали и Тетнулди, а также с канатной дорогой "Занка" на курорте Годердзи.