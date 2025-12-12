Пляжи Дагестана улучшат на 100 млн рублей

Министерство туризма Дагестана направит 100 млн рублей на благоустройство местных пляжей в будущем году.

Согласно проектно-сметной документации министерства туризма и народных художественных промыслам Дагестана, в следующем году будет выделено 110 млн рублей для улучшения условий на пляжах республики. Соответствующие сообщение было опубликовано пресс-службой правительства региона.

Ожидается, что благоустройство будет реализовано на общей площади в 16,6 га в Каспийске, Избербаше, селе Зеленоморск Карабудахкентского района и селе Арабляр Дербентского района.

Все мероприятия по улучшению пляжей пройдут под руководством Туристического центра РД. Ожидается, что все работы завершат до начала курортного сезона 2026 года.