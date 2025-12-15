Баку и Абу-Даби наращивают энергетическое партнерство

Руководители SOCAR и ENOC провели переговоры о расширении партнерства, обсудив перспективы совместной добычи, сбыта и цифровизации. Встреча укрепляет стратегический альянс Баку и Абу-Даби.

Национальные нефтегазовые компании Азербайджана SOCAR и Объединенных Арабских Эмиратов ENOC обсудили возможности и перспективы сотрудничества. За столом переговоров встретились президент SOCAR Ровшан Наджафа и исполняющий обязанности генерального директора ENOC Хусейн Лута.

Стороны обменялись мнениями о путях и механизмах укрепления партнерства в ключевых областях энергетики: от геологоразведки и добычи, до цифровизации и сбыта.

Этот диалог расширяет ранее достигнутые договоренности: так, в ноябре 2025 года торговое подразделение SOCAR Trading и Dragon Oil дочерняя компания ENOC подписали Меморандум о взаимопонимании.

Кроме того, страны расширяют горизонты взаимодействия в области возобновляемой энергии, как заявил в начале декабря посол ОАЭ в Азербайджане.

Встречи представителей Баку и Абу-Даби продолжают выстраивание более тесного стратегического сотрудничества. Напомним, что летом страны подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве.