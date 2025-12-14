Вестник Кавказа

Вице-премьер России и секретарь Совбеза Ирана провели переговоры в Тегеране

© Фото: соцсети Али Лариджани
В иранской столице состоялась встреча зампредседателя правительства РФ Виталия Савельева и секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани.

Российский вице-премьер Виталий Савельев встретился в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщение о ней опубликовано на странице в соцсети иранского политика.

По словам Лариджани, ключевой темой встречи стал проект международного транспортного коридора Север-Юг.

"В короткие сроки будут устранены все существующие административные препятствия и будут заключены необходимые соглашения для установления правового и административного статуса коридора Север-Юг"

– Али Лариджани

Он обратил внимание на то, что президент Ирана Масуд Пезешкиан лично контролирует ход реализации проекта, чтобы процесс не отходил от графика.

Напомним, что соглашение о совместном строительстве отрезка дороги Решт-Астара было заключено Москвой и Тегераном в 2023 году.

