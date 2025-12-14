Вице-премьер России и секретарь Совбеза Ирана провели переговоры в Тегеране

Российский вице-премьер Виталий Савельев встретился в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщение о ней опубликовано на странице в соцсети иранского политика.
По словам Лариджани, ключевой темой встречи стал проект международного транспортного коридора Север-Юг.
"В короткие сроки будут устранены все существующие административные препятствия и будут заключены необходимые соглашения для установления правового и административного статуса коридора Север-Юг"
– Али Лариджани
Он обратил внимание на то, что президент Ирана Масуд Пезешкиан лично контролирует ход реализации проекта, чтобы процесс не отходил от графика.
Напомним, что соглашение о совместном строительстве отрезка дороги Решт-Астара было заключено Москвой и Тегераном в 2023 году.