Лавров: Россия ждет от Ирана ратификации конвенции о статусе Каспия

Иран остался единственной страной, до сих пор не ратифицировавшей Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, это особенно важно в свете того, что очередной саммит прикаспийских государств пройдет в августе 2026 года в Тегеране, заявил в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"На очереди только Иран. Учитывая быстрое и бурное развитие событий в мире и вокруг этой части Евразии, важно окончательно закрепить принцип невмешательства внекаспийских стран в дела региона. Поэтому мы очень рассчитываем на ратификацию Тегераном этой конвенции"

- Сергей Лавров

При этом Иран сам предложил провести очередной саммит прикаспийских государств в Тегеране, Конференция к этому мероприятию должна полноценно функционировать в международно-правовом и практическом плане, - заметил глава российского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

У России и Ирана – серьезные планы освоения общего геоэкономического пространства, интеграционные процессы на котором проходят все интенсивнее, - отметил российский министр.

Это касается и использования ресурсов Каспийского региона, обеспечения охраны окружающей среды и структур, которые гарантируют безопасность – эти вопросы решаются исключительно пятью прибрежными каспийскими странами, - подчеркнул Лавров.