Первый за 35 лет самолет из Европы прилетел в столицу Ирака

Самолеты европейских авиаперевозчиков не прилетали в столицу Ирака в течение последних 35 лет. Они отказывались выполнять данные рейсы по соображениям безопасности.

В аэропорту Багдада совершил посадку самолет греческой авиакомпании Aegean Airlines. Об этом сообщает Минтранспорта Ирака.

Это первый за 35 лет европейский лайнер, приземлившийся в иракской столице.

В министерстве отметили, что это событие свидетельствует о возвращении Ирака на европейскую авиационную карту и знаменует собой новый этап восстановления авиационного сектора Ирака.

Напомним, авиакомпании Европы по соображениям безопасности отказывались выполнять прямые рейсы в аэропорт Багдада с 1990-х готов. Европейские самолеты перестали прилетать в иракскую столицу после того, как многолетний правитель Ирака Саддам Хусейн вторгся в соседний Кувейт.