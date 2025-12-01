Вестник Кавказа

Exxon Mobil хочет купить иракские активы "Лукойла" – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Контрольный пакет акций российского "Лукойла" на месторождении Западная Курна-2 в Ираке, по данным СМИ, хочет приобрести американская Exxon Mobil.

Компания Exxon Mobil (США) подала в Миннефти Ирака запрос о покупке контрольного пакета акций "Лукойла" на месторождении Западная Курна-2, сообщили несколько осведомленных источников в Ираке.

На данный момент "Лукойлу" принадлежит три четверти акций в иракском месторождении Западная Курна-2, на котором добывают порядка 470 тыс баррелей в сутки. Интересно, что ранее Exxon занималась добычей на месторождении Западная Курна-1, но некоторое время назад вышла из этого проекта.

По словам анонимного высокопоставленного источника, власти Ирака считают Exxon достойным кандидатом в качестве замены "Лукойла", пишет Reuters.

"Компания обладает необходимыми мощностями и опытом для управления таким большим и сложным месторождением, как Западная Курна-2"

– источник

