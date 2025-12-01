Exxon Mobil хочет купить иракские активы "Лукойла" – СМИ

Компания Exxon Mobil (США) подала в Миннефти Ирака запрос о покупке контрольного пакета акций "Лукойла" на месторождении Западная Курна-2, сообщили несколько осведомленных источников в Ираке.
На данный момент "Лукойлу" принадлежит три четверти акций в иракском месторождении Западная Курна-2, на котором добывают порядка 470 тыс баррелей в сутки. Интересно, что ранее Exxon занималась добычей на месторождении Западная Курна-1, но некоторое время назад вышла из этого проекта.
По словам анонимного высокопоставленного источника, власти Ирака считают Exxon достойным кандидатом в качестве замены "Лукойла", пишет Reuters.
"Компания обладает необходимыми мощностями и опытом для управления таким большим и сложным месторождением, как Западная Курна-2"
– источник