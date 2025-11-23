Ирак отказался от участия "Лукойла" в разработке "Западной Курны 2"

Вместо крупнейшей российской нефтегазовой компании "Лукойл" разрабатывать месторождение "Западная Курна 2" будут компании из США – такое решение приняло Миннефти Ирака после введения против компании американских санкций.

Министерство нефти Ирака пригласило вместо попавшей под санкции США российской компании "Лукойл" разрабатывать крупнейшее месторождение "Западная Курна 2" на юге страны американские нефтяные компании, говорится в заявлении министерства.

"Министерство нефти направило ряду крупных американских нефтяных компаний прямые и эксклюзивные приглашения вступить в официальные переговоры и представить свои технические и коммерческие предложения с целью побороться за управление месторождением "Западная Курна 2"

- Миннефти Ирака

В министерстве уверены, что передача управления месторождением компании из США обеспечит стабильность мировых рынков, и непрерывность добычи иракской нефти, что "положительно скажется на управлении ресурсами государства", передает РИА Новости.

Еще одна цель, которую преследует иракское министерство - участие в развитии нефтяного сектора Ирака американских компаний усилит стратегическое значение страны на мировом энергетическом рынке и укрепит ее экономические и стратегические интересы.