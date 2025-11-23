Ирак отказался от участия "Лукойла" в разработке "Западной Курны 2"

Министерство нефти Ирака пригласило вместо попавшей под санкции США российской компании "Лукойл" разрабатывать крупнейшее месторождение "Западная Курна 2" на юге страны американские нефтяные компании, говорится в заявлении министерства.
"Министерство нефти направило ряду крупных американских нефтяных компаний прямые и эксклюзивные приглашения вступить в официальные переговоры и представить свои технические и коммерческие предложения с целью побороться за управление месторождением "Западная Курна 2"
- Миннефти Ирака
В министерстве уверены, что передача управления месторождением компании из США обеспечит стабильность мировых рынков, и непрерывность добычи иракской нефти, что "положительно скажется на управлении ресурсами государства", передает РИА Новости.
Еще одна цель, которую преследует иракское министерство - участие в развитии нефтяного сектора Ирака американских компаний усилит стратегическое значение страны на мировом энергетическом рынке и укрепит ее экономические и стратегические интересы.