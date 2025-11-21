Минфин США: санкции ЕС против России не сработали

Американский министр финансов негативно отозвался о практике ЕС по введению все большего числа санкций против России, указав на ее неэффективность. Также он подчеркнул, что план Трампа позволил продвинуть урегулирование украинского конфликта.

Глава Минфина США Скотт Бессент, отвечая на вопрос о перспективах санкционного давления на Россию, обратил внимание на безуспешность всей антироссийской кампании в Евросоюзе.

Бессент пояснил, что Евросоюз принял огромное количество документов, вводящих ограничения для отдельных граждан и компаний РФ и целых отраслей российской экономики, но они не подействовали на политику Москвы.

"Европейцы мне говорят: "мы разрабатываем 19-й пакет санкций". По моему мнению, если вы делаете что-либо в 19-й раз, то вы провалились"

– Скотт Бессент

Также глава Минфина США отметил явный прогресс в украинском урегулировании благодаря новому плану Трампа, который сегодня обсуждается в Женеве американской и украинской делегациями.

Бессент признался, что у него нет данных о том, что план Трампа по Украине прорабатывался при российском участии.