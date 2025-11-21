Минфин США: санкции ЕС против России не сработали

Глава Минфина США Скотт Бессент, отвечая на вопрос о перспективах санкционного давления на Россию, обратил внимание на безуспешность всей антироссийской кампании в Евросоюзе.
Бессент пояснил, что Евросоюз принял огромное количество документов, вводящих ограничения для отдельных граждан и компаний РФ и целых отраслей российской экономики, но они не подействовали на политику Москвы.
"Европейцы мне говорят: "мы разрабатываем 19-й пакет санкций". По моему мнению, если вы делаете что-либо в 19-й раз, то вы провалились"
– Скотт Бессент
Также глава Минфина США отметил явный прогресс в украинском урегулировании благодаря новому плану Трампа, который сегодня обсуждается в Женеве американской и украинской делегациями.
Бессент признался, что у него нет данных о том, что план Трампа по Украине прорабатывался при российском участии.