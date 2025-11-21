Иран пообещал не разрывать связи с Россией из-за вторичных санкций США

Иран признает угрозу попасть под новые санкции США за экономическое взаимодействие с Россией, но не станет снижать уровень российско-иранских контактов из-за рисков, поскольку крайне заинтересован в сотрудничестве с РФ, объявили в МИД ИРИ.

Перспектива попасть под вторичные санкции США из-за сотрудничества с Россией не заставит Иран отказываться от российско-иранских связей в экономике. Об этом сегодня рассказал пресс-спикер МИД ИРИ Эсмаил Багаи, комментируя угрозы Вашингтона распространить действие вторичных антироссийских санкций на все страны мира.

Багаи напомнил, что Иран уже находится под жесткими санкциями США, как и под международными санкциями ООН, и этот факт значительно снижает риски всех потенциальных обновлений антииранских ограничений. При этом в Тегеране признают, что из-за новых санкций жизнь в Исламской Республике неизбежно усложнится.

"Что касается угрозы США ввести санкции против Ирана, то мы ежедневно сталкиваемся с санкционными пакетами США, это давняя история. Безусловно, санкции наносят нам вред"

– Эсмаил Багаи

В то же время, эти угрозы, подчеркнул официальный представитель МИД Ирана, не заставят Исламскую Республику отказываться от взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

В частности, Эсмаил Багаи отметил значимость для Ирана контактов с Россией в сфере мирного атома – Тегеран не только дорожит ими, но и планирует расширять совместные работы с "Росатомом" в ядерной энергетике. Он добавил, что ни одна из многочисленных санкций не запрещает сотрудничество с Ираном в мирных ядерных технологиях.