Иран продолжит контакты с МАГАТЭ без Каирского соглашения

Разорвав Каирское соглашение с МАГАТЭ, Иран все же не отказывается от сотрудничества с Агентством, рассказали в МИД Исламской Республики. Тем не менее, дальше выстраивать контакты с МАГАТЭ по контролю за иранской ядерной программой станет сложнее.

Несмотря на отмену иранской стороной Каирского соглашения о взаимодействии между Тегераном и МАГАТЭ, власти Исламской Республики не намерены прекращать диалог с Агентством. Об этом сегодня объявил пресс-спикер МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

Выступая на брифинге, Багаи подчеркнул, что отмена Каирского соглашения 20 ноября не рассматривается иранским руководством как сигнал полной остановки контактов с МАГАТЭ – Иран не отказывается от своих обязательств, но пересматривает порядок сотрудничества с Агентством.

Напомним, причиной отмены Каирского соглашения стала резолюция МАГАТЭ, требующая от Тегерана немедленно опубликовать данные по запасам обогащенного урана и статусу поврежденных по время войны с Израилем ядерных заводов, куда сотрудники Агентства не имеют доступа.

Эсмаил Багаи отметил, что власти ИРИ не рассматривают эту резолюцию как тупик в контактах с МАГАТЭ, но предупреждают, что теперь диалог будет заметно более трудно выстраивать.

Тем не менее, Тегеран по-прежнему будет соблюдать положения Договора о нераспространении ядерного оружия, в которые входит сотрудничество с МАГАТЭ.

