МИД Ирана: новая резолюция подрывает авторитет МАГАТЭ

В Тегеране раскритиковали новую резолюцию МАГАТЭ, она подрывает авторитет организации и вредит сотрудничеству ИРИ с МАГАТЭ.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи дал оценку новой резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по иранской ядерной программе.

Согласно принятой 20 ноября резолюции, Агентство требует, что Тегеран немедленно поделился информацией о состоянии ядерных объектов, подвергшихся в июне атаке Израиля и США, а также о запасах обогащенного урана.

Накануне США и "евротройка" (Великобритания, Франция, Германия) представили МАГАТЭ проект резолюции по Ирану.

"Эти страны этим шагом и игнорированием доброй воли и взаимодействия Ирана (с МАГАТЭ) подрывают авторитет и независимость агентства, (этот шаг) приведет к нарушению процесса взаимодействия и сотрудничества Ирана с агентством"

– Аббас Аракчи

Министр также сообщил, что 20 ноября страна уведомила МАГАТЭ о том, что соглашения, достигнутые в Каире в сентябре, утратили силу. Официальное письмо было направлено на имя гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.