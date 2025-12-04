Вестник Кавказа

В Баку открылся международный кинофестиваль

В Баку открылся международный кинофестиваль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Азербайджана открылся Бакинский международный кинофестиваль. В программе мероприятия почти 80 фильмов из 34 стран мира.

В столице Азербайджана прошла церемония открытия XVI Бакинского международного кинофестиваля. Торжественное мероприятие состоялось в Киноцентре Низами. 

Своим творческим видением со зрителями поделятся режиссеры из 34 стран мира. Программа фестиваля включает 78 лент. 

Деятели киноиндустрии будут бороться за победу в одной из четырех конкурсных категорий. Фестиваль продлится до 9 декабря. 

Отметим, что главной наградой является "Золотой гранат", однако также предусмотрены отдельные награды по номинациям.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
340 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.