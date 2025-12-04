В Баку открылся международный кинофестиваль

В столице Азербайджана открылся Бакинский международный кинофестиваль. В программе мероприятия почти 80 фильмов из 34 стран мира.

В столице Азербайджана прошла церемония открытия XVI Бакинского международного кинофестиваля. Торжественное мероприятие состоялось в Киноцентре Низами.

Своим творческим видением со зрителями поделятся режиссеры из 34 стран мира. Программа фестиваля включает 78 лент.

Деятели киноиндустрии будут бороться за победу в одной из четырех конкурсных категорий. Фестиваль продлится до 9 декабря.

Отметим, что главной наградой является "Золотой гранат", однако также предусмотрены отдельные награды по номинациям.