На курорте Домбай выпал искусственный снег

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перед началом горнолыжного сезона на курорте Домбай в Карачаево-Черкессии применили системы искусственного оснежения.

В преддверии старта курортного сезона на горнолыжном курорте Домбай начали производить искусственный снег для обеспечения доступного зимнего отдыха, сообщили в администрации курорта.

Руководство курорта также отметило, что это стало возможно в силу наступления устойчивых отрицательных температур.

Горнолыжный сезон на курорте стартует после 13 декабря, также отметили в сообщении.

Напомним, Домбай – горнолыжный курорт в Карачаево-Черкессии, один из самых популярных не только на Северном Кавказе, но и во всей России. Его горнолыжная инфраструктура включает в себя сеть канатных дорог и 12 горнолыжных трасс протяженностью свыше 25 км.

