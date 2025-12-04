На курорте Домбай выпал искусственный снег

Перед началом горнолыжного сезона на курорте Домбай в Карачаево-Черкессии применили системы искусственного оснежения.
В преддверии старта курортного сезона на горнолыжном курорте Домбай начали производить искусственный снег для обеспечения доступного зимнего отдыха, сообщили в администрации курорта.
Руководство курорта также отметило, что это стало возможно в силу наступления устойчивых отрицательных температур.
Горнолыжный сезон на курорте стартует после 13 декабря, также отметили в сообщении.
Напомним, Домбай – горнолыжный курорт в Карачаево-Черкессии, один из самых популярных не только на Северном Кавказе, но и во всей России. Его горнолыжная инфраструктура включает в себя сеть канатных дорог и 12 горнолыжных трасс протяженностью свыше 25 км.